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14 пассажиров маршрутки пострадали в аварии

10.10.2019 17:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Маршрутка с 14 пассажирами после столкновения на встречной перевернулась и упала в кювет.

Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы около деревни Огородники.

По данным следствия, при совершении обгона маршрутка выехала на встречную полосу, после чего столкнулся с легковушкой. В результате она съехала с дороги и перевернулась.

Двое из 14 пассажиров госпитализированы, остальным также оказывается медицинская помощь, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 
Теги: Минск
 
 
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Маршрутка с 14 пассажирами после столкновения на встречной перевернулась и упала в кювет. Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе...
 
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