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14 пассажиров маршрутки пострадали в аварии
Источник материала: БДГ
Маршрутка с 14 пассажирами после столкновения на встречной перевернулась и упала в кювет.
Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы около деревни Огородники.
По данным следствия, при совершении обгона маршрутка выехала на встречную полосу, после чего столкнулся с легковушкой. В результате она съехала с дороги и перевернулась.
Двое из 14 пассажиров госпитализированы, остальным также оказывается медицинская помощь,
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
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Маршрутка с 14 пассажирами после столкновения на встречной перевернулась и упала в кювет. Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе...
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