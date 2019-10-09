14 пассажиров маршрутки пострадали в аварии

Маршрутка с 14 пассажирами после столкновения на встречной перевернулась и упала в кювет.

Серьезная авария произошла сегодня около 15 часов на трассе Минск-Ошмяны-граница Литвы около деревни Огородники.

По данным следствия, при совершении обгона маршрутка выехала на встречную полосу, после чего столкнулся с легковушкой. В результате она съехала с дороги и перевернулась.

Двое из 14 пассажиров госпитализированы, остальным также оказывается медицинская помощь, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.