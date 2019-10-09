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Сборная Беларуси по футболу сыграет против Эстонии. Онлайн

10.10.2019 17:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой шестой матч отборочного цикла к чемпионату Европы-2020. Соперник команды Михаила Мархеля — сборная Эстонии.


Фото: Reuters

После четырех подряд поражений на старте белорусы все-таки смогли добыть первую победу, обыграв эстонцев в гостях — 2:1.

Что касается Эстонии, то наш соперник проиграл все поединки отбора. Таким образом, этот матч станет ключевым в борьбе за четвертое место в группе. Если белорусы не проиграют с разницей в два мяча, то наверняка уже не опустятся на последнюю строчку.

Положение в группе: 1. Германия — 12 очков (после 5 матчей), 2. Северная Ирландия — 12 (5), 3. Нидерланды — 9 (4), 4. Беларусь — 3 (5), 5. Эстония — 0 (5).

На Евро выходят две лучшие команды группы.

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SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.00.

 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня свой шестой матч отборочного цикла к чемпионату Европы-2020. Соперник команды Михаила Мархеля - сборная Эстония.
 
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