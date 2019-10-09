Как не стать жертвой книжного маркетинга и не читать шарлатанов

Источник материала: Ежедневник



фото: rg.ru

Несколько простых правил, которые помогут в выборе хорошей книги в популярном сегодня жанре нон-фикшн.

Итак, вы стоите у стеллажей в книжном:

- поймите, что вы хотите и выберите нужную полку. Иначе может случиться, как с классическим гугл-поиском — начали искать что-то по антропологии, а закончили на дневниках Уорхола. Хотите купить книгу по искусствоведению, проведите время только возле нее, так как маркетинг (краткий совет о нем будет ниже) работает так, что вы можете уйти не с самой хорошей книгой.

- не бойтесь, если заинтересовавшая книга ни о чем не говорит. Одна из главных ошибок читателей — бояться неизведанного, нижеследующие шаги помогут разобраться, стоит ли браться за чтение.

- посмотрите издательство. В России не так много классных независимых издательств, которые дорожат собственной репутацией и издают качественный переводной или отечественный нон-фикшн. Тут вы можете, разве что, не угадать с тематикой.

- прочитайте хотя бы статью про автора в «Википедии». Если это специалист, то у него, как минимум, есть еще несколько трудов (статьи тоже считаются) по теме. Антрополог пишет книгу по физике или автор — научный журналист широкого профиля? В истории бывали исключения исследователей-уникумов, но все же их было немного, поэтому не рискуйте.

- если ничего из вышеперечисленного не помогло, то прочитайте аннотацию, посмотрите на структуру текста, есть ли комментарии, ссылки. Это помогает создать первый «портрет» книги. Даже неискушенный читатель при вдумчивом прочтении сможет понять, шарлатан написал сей труд или нет.

- не доверяйте книжному маркетингу. Да, в книжной индустрии он тоже есть, лауреат любой премии может не заслуживать вашего внимания, а «бестселлер», скорее, оскорбление, чем хорошая рекомендация.





Александр Карпюк, Сноб