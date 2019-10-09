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Лукашенко подписал распоряжение по вопросам улучшения инфраструктуры центра "Раубичи"

10.10.2019 17:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко подписал распоряжение по вопросам улучшения инфраструктуры центра "Раубичи"

Президент подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

За счет кредитных средств Банка развития Беларуси в размере 5,72 млн долларов в 2019-2020 годах будет реконструирована гостиница № 1 и расчищено верховье водохранилища на территории центра, что даст возможность обеспечить забор воды для системы оснеживания.

Помимо предусмотренных распоряжением мероприятий Министерство спорта и туризма планирует к 2021 году обустроить систему оснеживания стадиона и трасс в "Раубичах", модернизировать гостиничный фонд, увеличить количество парковок и зрительских мест на трибунах.

Комплекс этих мер позволит подготовить спортивный центр к проведению этапа Кубка мира по биатлону 2022 года, других национальных и международных соревнований, будет способствовать привлечению туристов и расширению перечня оказываемых услуг.

 
 
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Президент подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи",...
 
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