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В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

10.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Инвестиционный проект по строительству транспортно-логистического центра реализован, чтобы ускорить обслуживание товарных потоков в Гродненском регионе и обеспечить комфортные условия для участников внешнеэкономической деятельности, пересекающих границу по транспортному коридору «Восток-Запад».

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр
В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр
В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

– Открытие транспортно-логистического центра –знаменательное событие для Гродненщины и для страны в целом, –сказал на торжественном открытии объекта помощник Президента Республики Беларусь- инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. – Это хороший пример частно-государственного партнерства, в результате которого создаются новые предприятия, новые рабочие места, в том числе для Берестовицкого района.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

– В нашей области активно и всесторонне развивается экономика, – подчеркнула после открытия центра заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик. – Когда мы формируем инвестиционный портфель, то для каждого района ищем точки роста. Географическое положение Гродненщины, а также наибольшая протяженность границ со странами Евросоюза являются идеальными для развития именно логистического потенциала. С другой стороны подобные транспортно-логистические центры являются визитной карточкой нашей страны. Здесь, в «Берестовице», будет создано более 120 новых рабочих мест, основная часть людей, которые здесь будут трудиться, – жители Берестовицкого района.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Елена Бубенчик также рассказала, что на территории нашей области в логистической сфере реализуется более 10 инвестиционных проектов, при этом все инвесторы отмечают комфортные условия при реализации этих проектов. К каждому из них индивидуальный подход, поэтому проекты воплощается в установленные сроки, качественно, показывают положительный результат взаимодействия власти и инвестора.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр
В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Как подчеркнул председатель собрания участников «Бремино Групп» Александр Зайцев, это очередной шаг для того, чтобы приблизиться к мировому уровню.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

– Мы изучили все возможности Гродненского региона и будем на его территории расширять логистическую деятельность. Построен третий в Гродненской области автомобильный терминал, однако нам интересны и железнодорожные коммуникации, где присутствует европейская и колея наших стран содружества. Один из следующих инвестиционных проектов в области будет связан в первую очередь с железнодорожными перевозками. Определена площадка, идут переговоры с областной и районными властями, чтобы в следующем году подписать инвестиционный договор и в 2020 приступить к строительству терминала, – отметил Александр Зайцев.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Сегодня с 9.00 на погранпереходе «Берестовица» оформление грузов началось в электронном виде, сообщил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Суть новшества, которое сегодня заработало в пункте пропуска «Берестовица», — внедрение бестранзитной технологии. Если раньше перевозчик, прибывая в нашу страну с грузом, сначала проходил процедуру таможенного транзита на этом пункте пропуска, то затем завершал ее на выезде из страны, к примеру, в Россию или Украину. Поэтому с открытием четвертого в стране транспортно-логистического центра все это звено для перевозчика исключено. А это эффект во времени, деньгах, скорости и многом другом. Это уже обкатано на погранпереходах в Брузгах, Каменном Логе в Ошмянах и Бресте. Получены положительные отзывы представителей бизнеса.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр
В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Общий объем инвестиций на строительство центра составил более 25 миллионов рублей. ТЛЦ «Бремино-Берестовица» непосредственно примыкает к пункту пропуска. Такое расположение обеспечивает компаниям-резидентам центра ряд преимуществ, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые потери. Выделена отдельная полоса движения транспорта, следующего в ТЛЦ. Также реализована возможность перегрузить, распределить, обработать и хранить товар на складе.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Комплекс включает в себя современный складской корпус площадью более 5 тысяч квадратных метров, административно-бытовой комплекс площадью более чем 2,3 тысячи квадратных метров, стоянки на 200 мест для грузового транспорта и на 100 мест для легкового, два контрольно-пропускных пункта и здание инженерного обеспечения площадью 7 тысяч квадратных метров.

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр
В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр
В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

На ТЛЦ «Бремино-Берестовица» будут оказывать таможенные операции, услуги фитосанитарного и ветеринарного контроля, логистического оператора, таможенного представителя, уполномоченного экономического оператора, расчетно-кассового обслуживания. Построило центр гродненское ООО «Кардена».

В пункте пропуска «Берестовица» открыли крупный транспортно-логистический центр

Николай ШЛЫК
Фото: Артема ТУРЛАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Брест
 
 
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