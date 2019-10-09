Почему взрываются котлы? И как этого избежать?

Источник материала: Вороновская газета





Основное количество чрезвычайных происшествий происходит на начало отопительного сезона, для которого характерна положительная температура воздуха в дневное время.

Основная причина взрывов бытовых котлов в жилом секторе — превышение давления теплоносителя из-за замерзания системы отопления и прекращения циркуляции воды в отопительном контуре. Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при не утепленных или недостаточно утепленных расширительных баках в случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива (дрова, торфобрикет или уголь) непостоянно, или при сквозняках, воздействующих на систему отопления.

В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

В 2018 году и 10 месяцев 2019 года произошло 9 разрывов бытовых котлов, работающих на твердом виде топлива:

01.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной д. Новый Свержень Столбцовского района Минской области. В результате разрыва повреждено остекление 7 оконных проемов, получил проникающее ранение брюшной полости осколками оконного стекла гражданин 1968 г.р., индивидуальный предприниматель (арендатор части здания), который госпитализирован;

02.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в жилом доме в д. Малая Ухолода Борисовского района Минской области. В результате разрыва госпитализирован с ожогами 1-3 степени (45% тела) сын хозяйки, повреждены котел, потолочное перекрытие на площади 1,5 кв. метра, остекление оконного проема;

10.2018 г. произошел разрыв отопительного котла варочно-отопительной печи на твердом топливе в помещении жилого дома в г. Могилеве по пер. 3-му Южному, 70. В результате разрыва повреждены котел и кирпичная печь. Пострадавших нет. Предполагаемая причина разрыва – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие циркуляции теплоносителя в системе);

10.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении жилого дома в г. Калинковичи Гомельской области по ул. Веры Хоружей. В результате разрыва разрушена кирпичная перегородка, повреждена наружная стена на площади 3 кв. метра. Пострадавших нет;

11.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении котельной здания молочно-товарной фермы ОАО «Светлый путь Агро» в д. Каменка Чаусского района Могилевской области. В результате разрыва погиб сторож-кочегар данного предприятия, повреждены котел, 8 кв. метров стены из сэндвич-панелей и оконный блок;

11.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении жилого дома в д. Семково Минской области. В результате разрыва получила ожоги паром 1-3 степени (46% тела) хозяйка 1951 г.р., пенсионерка, повреждено остекление двери, деформирована межкомнатная перегородка;

11.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении дачного дома на территории садового товарищества «Строитель» возле д. Малые Косичи Брестского района. В результате разрыва получил травмы различной степени тяжести хозяин 1973 г.р.;

11.2018 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в блочном здании котельной, пристроенном к зданию МТФ КСУП «Михалишки» в д. Маркуны Островецкого р-на Гродненской области. В результате разрыва котла повреждены 65 кв. метров стен и 87 кв. метров кровли котельной. Пострадавших нет;

03.2019 г. произошел разрыв отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в кирпичном здании котельной Солигорского государственного унитарного производственного предприятия «ЖКХ «Комплекс» на территории Дома культуры и свободного времени в д. Хоростово Солигорского райна Минской области. В результате разрыва повреждены котел, стены, перекрытие и кровля котельной. Пострадавших нет.

Не успел начаться отопительный период 2019/2020 года, как уже имеются последствия нарушения требований безопасной эксплуатации котлов.

10.2019 произошел разрыв отопительного котла на твёрдом топливе в частном жилом доме в д. Дудары Тарновского с/С Лидского района. В результате поврежден котел, дверное полотно, внутренняя перегородка между помещением топочной и ванной комнатой, остекление оконного проема в ванной комнате, частично кровля над топочным помещением. Предполагаемая причина разрыва котла – отсутствие циркуляции теплоносителя в системе.

До начала отопительного периода рекомендуется:

очистить поверхности внутри котла и дымоходы от сажи. Выполнить при необходимости их ремонт;

провести ревизию или заменить на исправную запорную и предохранительную арматуру;

промыть систему отопления и заполнить ее водой;

убедиться в герметичности котла и системы отопления;

теплоизолировать находящиеся на чердаке и в не отапливаемых помещениях трубопроводы и расширительный бак.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов необходимо:

Убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления; Удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы; Провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедится в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении какой-либо неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование оборудованием запрещается; До начала розжига котла нужно открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится в том, что давление по манометру не растет; Если из контрольной линии заполнения расширительного бака вода не пошла, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае разжигать котел запрещается. Для начала необходимо определить место замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть его, и только потом, когда из контрольной линии при открывании подпиточной линии потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру. Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел и удалить из котла в безопасное место горящее топливо. В этом случае система отопления не отогрета.

В целях предотвращения чрезвычайных происшествий рекомендуется:

работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы выполнять только с помощью специализированных организаций;

работники, выполняющим работы по монтажу и наладке котлов, проводить обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

И самое главное: ни в коем случае не используйте самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами. Не рискуйте жизнью и здоровьем близких вам людей.

Павел АЛЬХИМОВИЧ, ведущий государственный инспектор Островецкого сектора надзора Гродненского областного управления Госпромнадзора.