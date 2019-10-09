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Украинцы продолжат испытывать новейшую пушку. Раньше для нее не было снарядов

10.10.2019 18:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинцы продолжат испытывать 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Ранее испытания были прерваны из-за отсутствия в стране снарядов калибра НАТО. Об этом сообщает ukrmilitary.com со ссылкой на Defense Express.


Фото: ukrmilitary.com

«Богдана» разрабатывается в рамках Гособоронзаказа Украины. Уже был изготовлен первый образец, который прошел ходовые испытания и тестовые стрельбы. Но из-за того, что в стране не изготавливаются снаряды нужного калибра, закончить испытания не удалось. Снаряды НАТО тоже Киеву не поставляются.

Орудие 2С22 «Богдана» — новая украинская разработка, впервые показанная в августе 2018 года. Пушка монтируется на полноприводном шасси 6×6 КрАЗ-63221 и может поражать цели на удалении до 42 километров (активно-реактивным снарядом — до 50 километров). Это первое украинское орудие натовского калибра 155 мм, а не советского 152 мм. Боекомплект «Богданы» составляет 20 снарядов, наводка и подача боеприпасов происходят автоматически.

Что касается снарядов для испытаний, то их, по информации источников, удалось купить в Турции.

Ранее сообщалось, что «Богдана» может стать самой мощной пушкой, используемой в конфликте на Донбассе.

 
 
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