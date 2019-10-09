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В Белоруссии оценили потери от налогового маневра России
10.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Дефицит белорусского бюджета на следующий год может составить почти 500 миллионов долларов, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, передает телеканал «МИР 24».
Обновленный проект бюджета на 2020 год представят в парламенте в конце этого месяца.
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Обновленный проект бюджета на 2020 год представят в парламенте в конце этого месяца.
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