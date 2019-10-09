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В Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

10.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дефицит белорусского бюджета на следующий год может составить почти 500 миллионов долларов, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, передает телеканал «МИР 24».

В 2020-м Беларусь вынуждена проводить более жесткую бюджетную политику из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Нагрузку на бюджет планируют снизить за счет сокращения господдержки организаций на 10%. Также предлагают использовать для пополнения казны два внебюджетных фонда.

«Мы консолидировали максимально все средства госорганизаций в рамках единого бюджета. Мы реализовали подходы по поэтапному сокращению организаций и выход их на самостоятельную работу без оказания мер финансовой поддержки. Заложены также дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки экспорта финансовыми инструментами», – отметил министр финансов Республики Беларусь Максим Еромолович.

Обновленный проект бюджета на 2020 год представят в парламенте в конце этого месяца.
 



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Обновленный проект бюджета на 2020 год представят в парламенте в конце этого месяца.
 
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