В Белоруссии оценили потери от налогового маневра России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дефицит белорусского бюджета на следующий год может составить почти 500 миллионов долларов, сообщил министр финансов страны Максим Ермолович, передает телеканал «МИР 24».



В 2020-м Беларусь вынуждена проводить более жесткую бюджетную политику из-за налогового маневра в российской нефтяной отрасли. Нагрузку на бюджет планируют снизить за счет сокращения господдержки организаций на 10%. Также предлагают использовать для пополнения казны два внебюджетных фонда.

«Мы консолидировали максимально все средства госорганизаций в рамках единого бюджета. Мы реализовали подходы по поэтапному сокращению организаций и выход их на самостоятельную работу без оказания мер финансовой поддержки. Заложены также дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки экспорта финансовыми инструментами», – отметил министр финансов Республики Беларусь Максим Еромолович.

Обновленный проект бюджета на 2020 год представят в парламенте в конце этого месяца.

