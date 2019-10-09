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Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции двух белорусских предприятий
10.10.2019 18:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 11 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой РУП «Белоруснефть-Особино» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат».
"Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", – сообщили в ведомстве.
При этом сохраняются ограничения на поставки продукции, запрещенной по АЧС и губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота.
Отправляемая в Россию продукция данных предприятий должная быть выработана с 11 октября 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 11 октября 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции,...
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