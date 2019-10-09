Неужели услышали? Противники уплотнения улицы Каштановой в Могилеве получили ответ облисполкома

Источник материала: Tut.by

Жители улицы Каштановой, похоже, добились своего: с их аргументами против застройки зеленой зоны около школьного стадиона многоэтажками согласились чиновники. По крайней мере, сейчас власти говорят о том, что общественное обсуждение концепции действительно прошло с нарушениями, потому его нужно проводить заново. Но не только.



Жители улицы Каштановой на встрече с представителями горисполкома 10 сентября 2019 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С мая по июнь горисполком проводил общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта «Многоквартирные жилые дома в районе улицы Турова и улицы Жемчужной с благоустройством прилегающей территории в Могилеве». По факту же стройплощадка развернется под окнами домов № 24 и 24а на улице Каштановой. И главный специалист управления архитектуры и градостроительства горисполкома Юрий Иванов на встрече 10 сентября подтвердил местным, что ошибка в названии действительно есть.

В концепции шла речь о возведении 10- и 14-этажных домов на зеленой зоне около стадиона и СШ № 40. Могилевчане говорили, что, во-первых, их должным образом не известили о проведении общественного обсуждения. Во-вторых, название проекта вводит в заблуждение заинтересованных лиц, которые могли бы и хотели поучаствовать в обсуждении.

Местные объяснили, почему они против строительства практически по пунктам.

Во-первых, близость домов . Новостройки создадут тень существующим домам, а окна на стороне подъездов домов № 24 и 24а и так выходят на северо-запад — жильцы говорят, что солнце в их квартирах летом появляется только ближе к вечеру.

. Новостройки создадут тень существующим домам, а окна на стороне подъездов домов № 24 и 24а и так выходят на северо-запад — жильцы говорят, что солнце в их квартирах летом появляется только ближе к вечеру. Во-вторых, проблема с проездом . К домам не подъехать: дворы разбиты, парковочных мест катастрофически не хватает и их количество уже не соответствует существующим нормам. С появлением новых домов и новых жильцов на Каштановой станет небезопасно всем участникам дорожного движения, считают местные.

. К домам не подъехать: дворы разбиты, парковочных мест катастрофически не хватает и их количество уже не соответствует существующим нормам. С появлением новых домов и новых жильцов на Каштановой станет небезопасно всем участникам дорожного движения, считают местные. В-третьих, в СШ № 40 дети сейчас учатся в две смены, она переполнена. Как и поликлиника. По словам жителей, даже к участковому врачу на прием приходится записываться едва ли не за неделю. Два детсада на 15 тысяч населения микрорайона также не справляются с нагрузкой. А детсад, который предусмотрен генпланом, строить пока не собираются.

Могилевчане предложили перед тем, как строить новые дома, привести в соответствие инфраструктуру. А зеленую зону, которую выбрали под застройку как «неэффективно используемую», все же благоустроить и сделать площадку для детей.

— Мы не хотим спорить, не хотим ругаться. Мы хотим, чтобы наш город был красивым и удобным для людей. Нам просто нужно вернуться на стадию общественного обсуждения — так будет честно и справедливо, — предложила одна из жительниц Каштановой.

Переписка с горисполкомом ясности не внесла, и могилевчане записались на встречу к заместителю председателя облисполкома по строительству Руслану Пархамовичу. Чиновник уточнил: если общественное обсуждение прошло с нарушениями, закон не запрещает проводить его повторно. И пообещал все проверить. Проверил — и дал ответ (копия письма есть в распоряжении редакции).

Во-первых, нарушения в процедуре общественного обсуждения по объекту действительно есть и их несколько. Это нарушения, связанные со сроками размещения материалов в СМИ, их содержанием, а также сроками рассмотрения замечаний. Отсутствует утвержденный протокол об итогах общественного обсуждения. Все это требует проведения общественного обсуждения заново.

Что касается социальных объектов, то мощность поликлиники № 10 позволяет организовать дополнительный прием населения, считают чиновники. СШ № 44 загружена на 96%. А вот СШ № 15 — на 122% от проектной мощности, детские сады укомплектованы на 122%.

«Таким образом, при разработке концепции должен быть урегулирован вопрос обеспечения дополнительными местами дошкольного и среднего образования. Учитывая сложившуюся ситуацию, общественные обсуждения будут проводиться только после внесения существенных изменений в концепцию с последующей разработкой новых решений по размещению жилых домов, объектов инфраструктуры и благоустройства существующей застройки», — говорится в ответе, подписанном Русланом Пархамовичем.

К тому же застройщику так и не выдали ни разрешительную документацию, ни землю.

Жильцы ожидают, что зеленую зону все же обустроят как игровую площадку для детей и взрослых, а не отдадут под застройку.