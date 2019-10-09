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Неужели услышали? Противники уплотнения улицы Каштановой в Могилеве получили ответ облисполкома
Источник материала: Tut.by
Жители улицы Каштановой, похоже, добились своего: с их аргументами против застройки зеленой зоны около школьного стадиона многоэтажками согласились чиновники. По крайней мере, сейчас власти говорят о том, что общественное обсуждение концепции действительно прошло с нарушениями, потому его нужно проводить заново. Но не только.
С мая по июнь горисполком
В концепции шла речь о возведении 10- и 14-этажных домов на зеленой зоне около стадиона и СШ № 40. Могилевчане говорили, что, во-первых, их должным образом не известили о проведении общественного обсуждения. Во-вторых, название проекта вводит в заблуждение заинтересованных лиц, которые могли бы и хотели поучаствовать в обсуждении.
Местные объяснили, почему они против строительства практически по пунктам.
Могилевчане предложили перед тем, как строить новые дома, привести в соответствие инфраструктуру. А зеленую зону, которую выбрали под застройку как «неэффективно используемую», все же благоустроить и сделать площадку для детей.
— Мы не хотим спорить, не хотим ругаться. Мы хотим, чтобы наш город был красивым и удобным для людей. Нам просто нужно вернуться на стадию общественного обсуждения — так будет честно и справедливо, — предложила одна из жительниц Каштановой.
Переписка с горисполкомом ясности не внесла, и могилевчане записались на встречу к заместителю председателя облисполкома по строительству Руслану Пархамовичу. Чиновник уточнил: если общественное обсуждение прошло с нарушениями, закон не запрещает проводить его повторно. И пообещал все проверить. Проверил — и дал ответ (копия письма есть в распоряжении редакции).
Во-первых, нарушения в процедуре общественного обсуждения по объекту действительно есть и их несколько. Это нарушения, связанные со сроками размещения материалов в СМИ, их содержанием, а также сроками рассмотрения замечаний. Отсутствует утвержденный протокол об итогах общественного обсуждения. Все это требует проведения общественного обсуждения заново.
Что касается социальных объектов, то мощность поликлиники № 10 позволяет организовать дополнительный прием населения, считают чиновники. СШ № 44 загружена на 96%. А вот СШ № 15 — на 122% от проектной мощности, детские сады укомплектованы на 122%.
«Таким образом, при разработке концепции должен быть урегулирован вопрос обеспечения дополнительными местами дошкольного и среднего образования. Учитывая сложившуюся ситуацию, общественные обсуждения будут проводиться только после внесения существенных изменений в концепцию с последующей разработкой новых решений по размещению жилых домов, объектов инфраструктуры и благоустройства существующей застройки», — говорится в ответе, подписанном Русланом Пархамовичем.
К тому же застройщику так и не выдали ни разрешительную документацию, ни землю.
Жильцы ожидают, что зеленую зону все же обустроят как игровую площадку для детей и взрослых, а не отдадут под застройку.
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Замглавы области по строительству Руслан Пархамович написал, что общественное обсуждение концепции нужно проводить заново. Причин этому несколько.
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