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Два грузовика столкнулись в Пинском районе

10.10.2019 19:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинском районе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Два грузовика столкнулись в Пинском районе

Авария случилась около полудня в деревне Высокое. Местный житель 1943 года, не имея прав на управление грузовыми транспортными средствами, перевозил на своем ГАЗ древесину. Выезжая с второстепенной дороги на главную - трассу Р8 Лунинец-Пинск, он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем ЗИЛ. За рулем муковоза находился житель Лунинецкого района 1985 года рождения. Он предпринял все меры для предотвращения ДТП, но расстояния оказалось недостаточно.

Два грузовика столкнулись в Пинском районе

К счастью, в аварии никто не пострадал. В отношении водителя ГАЗ составлено три административных материала: по ч.5 ст.18.12 (нарушение правил эксплуатации транспортного средства), ч.1 ст.18.19 (вождение без прав), ч.10 ст.18.14 (нарушение ПДД) КоАП.

 
 
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  В Пинском районе сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации...
 
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