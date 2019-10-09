Малоритский завод увеличит на 30% производство детского питания в гибкой упаковке

Источник материала: Виртуальный Брест

Малоритский консервный овощесушильный комбинат планирует увеличить производство детского питания в гибкой упаковке на 30%, сообщил сегодня на внеочередном заседании Брестского облисполкома председатель райисполкома Николай Шум, передает корреспондент БЕЛТА.





На заседании рассматривался вопрос о принимаемых мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Малоритского района. Консервный комбинат является не только градообразующим предприятием, но и визитной карточкой района. "Высокое качество и соответствие самым жестким стандартам продукции подтверждены аудитом компании "Нестле" - мировым производителем продуктов питания. Подписан контракт, и в июле отгружена первая партия продукции под маркой "Нестле". Сейчас прорабатывается вопрос по приобретению и установке дополнительного блока розлива действующей линии по производству детского питания в пауч-упаковке. Это позволит увеличить объемы производства детского питания на 30%", - сказал Николай Шум.

Принявший участие в заседании первый заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Игорь Шустов сообщил, что решение о реализации этого проекта уже принято. "Мы определились с объемами, ассортиментом, с выводом абсолютно новых видов продукции в гибкой упаковке, а также с оборудованием. Что касается финансирования, то 30% оплаты концерн взял на себя. Думаю, что к сезону следующего года проект будет реализован - в этом сомнений нет", - заявил он.

По словам директора консервного овощесушильного комбината Юрия Витрюка, цена вопроса составляет около 1 млн евро. "Комбинат первый в республике с 2015 года начал выпуск детского питания в гибкой упаковке. У нас мощности загружены на 100%. Сейчас мы производим 4 тыс. т детского питания. Вторая линия позволит увеличить к 2023 году объемы производства в упаковке из гибких материалов на 1,2 т", - отметил руководитель предприятия.

В целом за последние три года объем производства продукции на Малоритском консервном овощесушильном комбинате вырос на 18%. Почти половина выпускаемой продукции реализуется на экспорт.