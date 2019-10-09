Зачем беларусы пишут МЧС про атаки динозавров и пришельцев

Источник материала: KYKY

МЧС Беларуси тестировало новый функционал своего приложения и просило сообщать об экстренных ситуациях, чтобы проверить, как работает алгоритм. Эксперимент продлился до 15:00, и в нем предлагали поучаствовать каждому желающему беларусу. Пользователи отпустили воображение — и стали сообщать о ЧП, связанных с атакой пришельцев, разбитыми сердцами, и вызывали спасателей в океан.

Как добавляет «Минск-Новости», беларусы заявляли о динозаврах, поедающих ЛЭП, взрыве на макаронной фабрике и НЛО. При этом диспетчеру приходилось реагировать и объяснять, как поступить в той или иной ситуации.

Чтобы вы понимали, почему забавно pic.twitter.com/INaYhkGL0H — Pavel Shipicyn (@SomeShapa) October 10, 2019

Кто-то написал о стихийном бедствии:

Бага на сайте есть, все сообщения начинаются с null: pic.twitter.com/Ox4SUDajr2 — Alex (@a_shumski) October 10, 2019

Дискуссия велась даже в Twitter. Один парень спросил, помогут ли ему в случае разрыва отношений:

Мы вылетели пока в сторону океана. Там тоже была точка. — 112.by МЧС Беларуси (@112by) October 10, 2019

Добавим, что многие белорусы не только докладывали об экстренных случаях, но и предлагали помощь — накормить, обогреть, подвезти и даже разместить на ночь, если нужно.