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Зачем беларусы пишут МЧС про атаки динозавров и пришельцев

10.10.2019 18:13 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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МЧС Беларуси тестировало новый функционал своего приложения и просило сообщать об экстренных ситуациях, чтобы проверить, как работает алгоритм. Эксперимент продлился до 15:00, и в нем предлагали поучаствовать каждому желающему беларусу. Пользователи отпустили воображение — и стали сообщать о ЧП, связанных с атакой пришельцев, разбитыми сердцами, и вызывали спасателей в океан. 

Как добавляет «Минск-Новости», беларусы заявляли о динозаврах, поедающих ЛЭП, взрыве на макаронной фабрике и НЛО. При этом диспетчеру приходилось реагировать и объяснять, как поступить в той или иной ситуации.

Кто-то написал о стихийном бедствии:

Дискуссия велась даже в Twitter. Один парень спросил, помогут ли ему в случае разрыва отношений:

Добавим, что многие белорусы не только докладывали об экстренных случаях, но и предлагали помощь — накормить, обогреть, подвезти и даже разместить на ночь, если нужно.

 
Теги: Минск
 
 
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МЧС Беларуси тестировало новый функционал своего приложения и просило сообщать об экстренных ситуациях, чтобы проверить, как работает алгоритм. Эксперимент...
 
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