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Зачем беларусы пишут МЧС про атаки динозавров и пришельцев
Источник материала: KYKY>
МЧС Беларуси тестировало новый функционал своего приложения и просило сообщать об экстренных ситуациях, чтобы проверить, как работает алгоритм. Эксперимент продлился до 15:00, и в нем
Как
Кто-то написал о стихийном бедствии:
Дискуссия велась даже в Twitter. Один парень спросил, помогут ли ему в случае разрыва отношений:
Добавим, что многие белорусы не только докладывали об экстренных случаях, но и предлагали помощь — накормить, обогреть, подвезти и даже разместить на ночь, если нужно.
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МЧС Беларуси тестировало новый функционал своего приложения и просило сообщать об экстренных ситуациях, чтобы проверить, как работает алгоритм. Эксперимент...
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