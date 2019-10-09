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В Минске уже несколько часов ищут подростка с диагнозом «аутизм». Он мог потеряться в городе

10.10.2019 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В столице ищут 14-летнего Даниила Медведева, который утром 10 октября вышел из школы и пропал. В поисковом отряде «Ангел» сообщают, что у подростка — аутизм и он мог потеряться в городе.

Волонтеры отмечают: из-за диагноза ребенок не ориентируется в городе и не идет на контакт с чужими людьми. Более того — не разговаривает, речь его невнятная.

Даниил Медведев живет в Минске на улице Янки Лучины, 50. Сегодня утром, примерно в 11.20, он вышел из вспомогательной школы № 10 на улице Кабушкина, 90, и пропал.

Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Предполагают, что он может передвигаться на городском транспорте — например, на маршрутах от улицы Машиностроителей, через диспетчерскую станцию «Чижовка», в микрорайон Лошица.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые. Был одет: серый спортивный костюм с капюшоном (на штанах имеются лампасы) темно-синие кроссовки.


Всех, кто владеет информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8 (033) 666-60-33 или 8 (033) 666-68-56. Либо в милицию на общий 102.

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.
 
Теги: Минск
 
 
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В столице ищут 14-летнего Даниила Медведева, который утром 10 октября вышел из школы и пропал. В поисковом отряде «Ангел» сообщают, что у подростка — аутизм и он мог...
 
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