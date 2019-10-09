В Минске уже несколько часов ищут подростка с диагнозом «аутизм». Он мог потеряться в городе

Волонтеры отмечают: из-за диагноза ребенок не ориентируется в городе и не идет на контакт с чужими людьми. Более того — не разговаривает, речь его невнятная.

Фото предоставлено: ПСО «Ангел»





Предполагают, что он может передвигаться на городском транспорте — например, на маршрутах от улицы Машиностроителей, через диспетчерскую станцию «Чижовка», в микрорайон Лошица.





Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы русые. Был одет: серый спортивный костюм с капюшоном (на штанах имеются лампасы) темно-синие кроссовки.









Всех, кто владеет информацией о пропавшем подростке, просят сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), 8 (033) 666-60-33 или 8 (033) 666-68-56. Либо в милицию на общий 102.





Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.