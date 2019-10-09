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«Мы откроем наши погранпереходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам». Эрдоган пригрозил ЕС
Источник материала: Партизан
Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке страны.
Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления, трансляция которого велась телеканалом NTV, пишет
«Мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам», — заявил Эрдоган, раскритиковав Евросоюз за осуждение трансграничной операции. Президент Турции также назвал «абсурдной» позицию Египта, накануне заявившего о незаконности проведения любой операции Анкары в Сирии.
5 сентября турецкий лидер уже говорил, что Анкара откроет пограничные переходы, если Евросоюз не поддержит намерения Турции по созданию зоны безопасности, передавал телеканал A Haber.
Турецкий лидер объявил о начале операции «Источник мира» на севере и северо-востоке Сирии днем 9 октября. По словам Эрдогана, она направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими, — Рабочей партии Курдистана и курдских «Отрядов народной самообороны», а также «Исламского государства». Турция обосновывает законность проведения операции соглашением, подписанным между Анкарой и Дамаском в 1998 году.
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Турция откроет границы для сирийских беженцев, если Европейский союз назовет вторжением операцию «Источник мира», проводимую Анкарой на севере и северо-востоке...
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