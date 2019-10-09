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Учащаяся колледжа в Молодечно покончила с собой
Источник материала: Партизан
В Молодечно покончила с собой учащаяся политехнического колледжа после конфликта с преподавателем,
В администрации отказались Радио «
Официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног сообщила, что по факту гибели девушки «следователи разбираются, устанавливают обстоятельства ее гибели».
«Остальная информация по этическим соображениям не подлежит огласке, в том числе и в интересах следствия», — сказала Татьяна Белоног.
В администрации колледжа отказались комментировать ситуацию по телефону.
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В Молодечно покончила с собой учащаяся политехнического колледжа после конфликта с преподавателем, сообщил телеграм-канал «Отчислено».
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