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На месте бывшего троллейбусного депо на Киселёва появится жилой комплекс с паркингом

10.10.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утверждён проект реконструкции в границах улиц Киселева – Красной – проспект Машерова – Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 2025 года там снесут все устаревшие здания и построят новый жилой комплекс с подземными автостоянками и детским садиком. Проведут масштабную реконструкцию 21 школы на Куйбышева. А до 2030 года не станет и части сооружений бывшего завода «Горизонт». Остальные – модернизируют. Там появится торгово-развлекательный центр с подземным паркингом.

На месте бывшего троллейбусного депо на Киселёва появится жилой комплекс с паркингом

В результате реконструкции планируется увеличить численность населения, проживающего в этом районе, до трёх тысяч человек. Проектом также предусмотрено строительство бассейна, кинотеатра и спортзала.

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Новости Беларуси. Утверждён проект реконструкции в границах улиц Киселева – Красной – проспект Машерова – Независимости, сообщили в программе «Столичные...
 
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