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В Минске открытым пламенем горела фура Scania
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фура в огне. 10 октября на улице Уборевича горел грузовик Scania, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пламя моментально охватило кабину седельного тягача.
В результате поврежден моторный отсек с кабиной автомобиля, а также стоявший рядом грузовик MAN. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. На место оперативно прибыли спасатели и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. Фура в огне. 10 октября на улице Уборевича горел грузовик Scania, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пламя моментально охватило...
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