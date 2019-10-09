Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат

Источник материала: СТВ

Что может быть хуже испорченного свадебного торта накануне торжества. Такой случай произошел с женщиной по имени Рена, сообщает Metro.

Она заказала свадебный торт в виде двух павлинов, хвосты которых будут в форме пирожных. Заказ женщина сделала за месяц до свадьбы.



Задумка. Фото: Kennedy News and Media

Но накануне торжества невеста была в ужасе – торт получился совсем не таким, какой она просила. Птица была настолько тяжелой, что торт кренился, и за день украшения опустились до нижнего слоя угощения. У павлина даже отвалилась голова. Кроме того, цвет торта и продукты, из которых он сделан, были неподходящими.

В итоге в день свадьбы невеста отправилась в магазин, чтобы купить подходящий торт.



Фото: Kennedy News and Media

Рене просила кондитера вернуть ей деньги, создатель торта хотел исправить ситуацию, но безуспешно. В итоге потраченные на сладость деньги вернулись хозяйке.

Торт простоял в холодильнике несколько дней, а потом его пришлось выбросить.



Фото: Kennedy News and Media

Молодожены признаются, что если бы создатель угощения сообщил, что у него все пошло не по плану, то было бы время что-то исправить.

«Если бы она позвонила мне, когда торт уже был не в порядке, у меня было бы время купить новый».