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Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат

10.10.2019 18:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может быть хуже испорченного свадебного торта накануне торжества. Такой случай произошел с женщиной по имени  Рена, сообщает Metro.

Она заказала свадебный торт в виде двух павлинов, хвосты которых будут в форме пирожных. Заказ женщина сделала за месяц до свадьбы.

Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат
Задумка. Фото: Kennedy News and Media  

Но накануне торжества невеста была в ужасе – торт получился совсем не таким, какой она просила. Птица была настолько тяжелой, что торт кренился, и за день украшения опустились до нижнего слоя угощения. У павлина даже отвалилась голова. Кроме того, цвет торта и продукты, из которых он сделан, были неподходящими.

 В итоге в день свадьбы невеста отправилась в магазин, чтобы купить подходящий торт.

Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат
Фото: Kennedy News and Media  

Рене просила кондитера вернуть ей деньги, создатель торта хотел исправить ситуацию, но безуспешно. В итоге потраченные на сладость деньги вернулись хозяйке.

Торт простоял в холодильнике несколько дней, а потом его пришлось выбросить.

Невеста заказала эффектный торт с павлином на свадьбу, а получила вот такой результат
Фото: Kennedy News and Media  

Молодожены признаются, что если бы создатель угощения сообщил, что у него все пошло не по плану, то было бы время что-то исправить.

«Если бы она позвонила мне, когда торт уже был не в порядке, у меня было бы время купить новый».

Пара сделала необычные обручальные кольца, но они не понравились свекрови. Она решила действовать (читать далее).

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Что может быть хуже испорченного свадебного торта накануне торжества. Такой случай произошел с женщиной по имени  Рена, сообщает Metro. Она заказала свадебный торт в...
 
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