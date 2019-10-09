«Раубичи» ожидает модернизация к этапу Кубка мира по биатлону-2022

Источник материала: Аргументы и факты

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение по вопросам совершенствования инфраструктуры Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

В частности, по информации пресс-службы главы государства, за счет кредитных средств Банка развития Беларуси в размере $5,72 млн в 2019-2020 годах будет реконструирована гостиница №1 и расчищено верховье водохранилища на территории центра. Это даст возможность обеспечить забор воды для системы оснеживания.

Помимо этого, Минспорта планирует к 2021 году обустроить систему оснеживания стадиона и трасс в «Раубичах», модернизировать гостиничный фонд, увеличить количество парковок и зрительских мест на трибунах.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону пройдет в «Раубичах» в начале марта 2022 года сразу же после Олимпийских игр в Пекине. В грядущем сезоне белорусский спорткомплекс проведет финальный этап Кубка IBU. Он состоится в начале марта 2020 года.