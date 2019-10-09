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В Смолевичском районе разыскивают пропавшего 13-летнего школьника

10.10.2019 18:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Смолевичском районе разыскивают пропавшего 13-летнего школьника
УВД Минского облисполкома

В милицию поступило заявление о пропаже 13-летнего Кирилла Конецкого. По информации УВД Миноблисполкома, 9 октября около 14.30 мальчик вышел из школы и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В Смолевичском районе разыскивают пропавшего 13-летнего школьника В Минском районе пропала восьмиклассница

Пропавший учится в Воротовской средней школе. Проживает в деревне Слобода Пекалинского сельского совета Смолевичского района.

Мальчику на вид 13-15 лет, рост около 172 см, средней полноты, волосы прямые, светло-русые, коротко стриженные, лицо овальное вытянутое, глаза карие. В момент исчезновения был одет в черную вязаную шапку, черную удлиненную куртку, синие брюки и черные туфли.

Правоохранители просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, обратиться в милицию.

 
 
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13-летний Кирилл Конецкий вышел из школы и пропал.
 
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