Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Конкурс провели среди сборных-участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. «Динамо» готов принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.





И стадион это уже доказал. Вспомнить хотя бы II Европейские игры и исторический матч Европа – США.