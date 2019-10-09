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Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

10.10.2019 20:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

Конкурс провели среди сборных-участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. «Динамо» готов  принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня. 

Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ

И стадион это уже доказал. Вспомнить хотя бы II Европейские игры и  исторический матч Европа – США.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24...
 
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