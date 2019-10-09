|
Стадион «Динамо» вошёл в топ-15 крупных футбольных арен СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Конкурс провели среди сборных-участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года. «Динамо» готов принимать легкоатлетические соревнования самого высокого уровня.
И стадион это уже доказал. Вспомнить хотя бы II Европейские игры и исторический матч Европа – США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Один из самых больших и вместительных. Стадион «Динамо» в Минске попал в топ-15 футбольных арен в странах СНГ, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)