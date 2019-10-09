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Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фундамент для переговоров глав государств заложили руководители внешнеполитических ведомств. 10 октября в Ашхабаде прошло заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества. За всеми интеграционными встречами следит съёмочная группа СТВ.
Усилить борьбу с незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, создать совместные системы связи среди Вооружённых Сил. Это заседание Совета министров стран Содружества посвящено безопасности, в том числе информационной. Белорусской делегации есть, что сказать.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Поэтому и все важные мероприятия проходят в локациях этого среднеазиатского государства. Пятница для глав государств в Ашхабаде станет жарким днём из-за насыщенной повестки.
Гянджинский завод в Азербайджане можно повторить и по эту сторону Каспии. Тем более здесь около 10 тысяч МАЗов – необходимы ремонт и обслуживание.
Вячеслав Бескостый – всего месяц на этой должности. Задача дипломата – торговые отношения между Минской и Ашахабадом поднять на новые вершины.
У Минска и Ашхабада взвешенные и позитивные отношения. Хотя потенциал намного шире. У местной элиты котируются дипломы белорусских вузов, а представители интеллектуальных профессий готовы учиться у белорусских врачей и инженеров.
Туркмены чтят своего лидера. Портреты Гурбангулы Бердымухаммедова везде. А самое частое изображение – президент на ахалтекинском скакуне. Порода выведена пять тысячелетий назад. Это и исторический символ Туркменистан увековечен в мраморе и на гербе, и современный посыл – страна стремится вперёд.
Четвёртое в мире государство по залежам природного газа и второе по разведанным запасам – обладает материальными ресурсами. А вот научные и технологические – готова купить.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Образно говоря, у официального Ашхабада есть много ингредиентов, которые белорусские технологии и специалисты могут превратить в конфетку.
Подробнее – в видеоматериале
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Борьба с терроризмом и информационная безопасность: в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав МИД СНГ
Новости Беларуси. Фундамент для переговоров глав государств заложили руководители внешнеполитических ведомств. 10 октября в Ашхабаде прошло заседание Совета...
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