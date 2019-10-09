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Посла Израиля вызвали в МИД и заявили протест в связи с частыми отказами во въезде белорусам

10.10.2019 19:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МИД Беларуси вызвал посла Израиля, заявив ему протест в связи с частыми отказами во въезде в эту страну нашим гражданам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ведомстве подчеркнули беспрецедентность ситуации в условиях действия двустороннего соглашения о безвизовом режиме.

Посла Израиля вызвали в МИД и заявили протест в связи с частыми отказами во въезде белорусам

Напомним, 7 октября в аэропорту Тель-Авива израильские миграционные власти остановили сразу 11 белорусов. Всего же за неполные две недели этого месяца 18 нашим соотечественникам было отказано во въезде в Израиль. Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, среди известных причин отказа нет ни одного фактического нарушения.

Посла Израиля вызвали в МИД и заявили протест в связи с частыми отказами во въезде белорусам

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Новости Беларуси. МИД Беларуси вызвал посла Израиля, заявив ему протест в связи с частыми отказами во въезде в эту страну нашим гражданам, сообщили в программе...
 
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