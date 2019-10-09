Посол Великобритании призвала Беларусь отменить смертную казнь

Дипломат напомнила, что в 1965 году британский парламент временно запретил вынесение смертного приговора за убийство и заменил его пожизненным заключением. При этом граждане страны выступали за сохранение этой меры наказания, передает

«Иногда требуется политическое решение, чтобы изменить общественное мнение по какому-либо вопросу», – заявила посол, отметив, что сегодня поддержка смертной казни среди населения Великобритании упала ниже 50%.

Жаклин Перкинс подчеркнула, что при сохранении смертной казни возможны необратимые ошибки. Она также отметила, что Беларусь остается единственной страной Европы, которая до сих пор применяет смертную казнь.





«Я призываю правительство Беларуси принять политическое решение об отмене смертной казни или о введении моратория на ее применение в качестве первого шага», – подытожила Перкинс.