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Болгария подписала соглашение с Грецией для сокращения газовой зависимости от РФ

10.10.2019 20:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соглашение позволит Болгарии улучшить доступ к природному газу из Каспийского моря.

Греческий министр окружающей среды и энергетики Костис Чацидакис и его болгарская коллега Теменужка Петкова 10 октября подписали соглашение о газовом интерконнекторе Греция-Болгария (IGB).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Этот проект стоимостью 240 млн евро, который частично финансируется ЕС, позволит Болгарии улучшить доступ к природному газу из Каспийского моря.

Европейский инвестиционный банк в четверг одобрил кредит на 110 млн евро на строительство газопровода длиной 182 км, который соединит Болгарию с Грецией.


Болгария, которая сейчас удовлетворяет все свои потребности газом из России, надеется, что трубопровод с ежегодной мощностью 3 млрд куб. м. начнет функционировать к концу 2020 года и будет транспортировать преимущественно азербайджанский газ в балканскую страну после соединения с Трансадриатическим газопроводом (TAP) в Греции.

IGB на 50% принадлежит государственной компании Болгарии BEH. Остальные акции держат греческая DEPA и итальянская "Эдисон".




После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции. Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря.
 
 
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Соглашение позволит Болгарии улучшить доступ к природному газу из Каспийского моря.
 
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