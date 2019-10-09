|
МИД Франции вызвал посла Турции из-за начала военной операции в Сирии
Источник материала: Партизан
Министерство иностранных дел Франции в четверг, 10 октября вызвало на встречу посла Турции, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Посла вызвали на фоне волны международной критики из-за решения Анкары начать наступление против курдов на севере Сирии, пишет
«Посол будет вызван сегодня днем после наступления на Сирию», — сказал источник.
По данным агентства Bloomberg, 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.
Позже эту информацирю официально подтвердил и президент Турции Реджеп Эрдоган. В связи с этим, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную всеобщую мобилизацию.
На фоне подготовки турецкой армии к наступлению на курдов в Сирии глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции, если та позволит себе «недопустимые действия».
США ранее потребовали от Эрдогана гарантировать ненападение на их курдских союзников по коалиции против ИГ после вывода американских военных из Сирии.
В ответ на это президент Турции назвал «подлой клеветой» заявления о том, что Анкара борется с сирийскими курдами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство иностранных дел Франции в четверг, 10 октября вызвало на встречу посла Турции, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)