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Станислав Шушкевич: Путин быстро поставит Лукашенко на место

10.10.2019 19:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый руководитель независимой Беларуси прокомментировал заявление Лукашенко о конфликте Украины и РФ.

Президент РФ Владимир Путин "быстро поставит на место" своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за его заявление о том, что на Донбассе происходит конфликт между Украиной и Россией. Такое мнение в комментарии изданию "Гордон"выразил первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

"Если бы Лукашенко осознавал, что говорит, то он вряд ли бы это сказал. Он очень говорливый. На самом деле, Лукашенко не расценивает Россию как субъект, который противостоит Украине. Но на конференции вдруг ляпнул такое. Мне теперь интересно, как он будет реагировать на ответ [пресс-секретаря президента РФ Дмитрия] Пескова по этому поводу. Если же Лукашенко осознает, что сказал, значит, он занял достойную позицию. Но скорее всего, он сейчас просто ляпнул, а потом будет объясняться, что не это имел в виду. Хотя это официальное заявление главы государства о том, что Россия фактически воюет с Украиной. Но я думаю, он не способен на то, чтобы занять такую позицию. Путин быстро поставит его на место", – отметил Шушкевич.
 
 
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Первый руководитель независимой Беларуси прокомментировал заявление Лукашенко о конфликте Украины и РФ.
 
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