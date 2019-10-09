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Мигрантам в Беларуси облегчат возвращение на родину

10.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

МВД Беларуси, Госпогранкомитет и Международная организация по миграции подписали протокол о сотрудничестве, передает телеканал «МИР 24».

Взаимодействие ведомств облегчит иностранцам возвращение на родину, когда мигрант сам хочет уехать домой. Например, человек попал в сложную ситуацию в чужой стране, в которой к тому же находится нелегально. Он может без боязни обратиться за помощью и вернуться на родину без каких-либо последствий.

«Мигрантам оказывается всяческая помощь: медицинская, юридическая, оформление документов, обеспечение билетами домой, сопровождение по дороге», – отметил глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев.

«В прошлом году за этой услугой обратился один иностранный гражданин. По истечении девяти месяцев текущего года таких иностранных граждан уже 15», – сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко.

Финансировать проект будет Евросоюз. Опыт такого сотрудничества у Беларуси уже есть: с 2007 года удалось помочь 140 иностранцам.



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МВД Беларуси, Госпогранкомитет и Международная организация по миграции договорились помогать решившим вернуться домой.
 
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