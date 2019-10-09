Мигрантам в Беларуси облегчат возвращение на родину

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МВД Беларуси, Госпогранкомитет и Международная организация по миграции подписали протокол о сотрудничестве, передает телеканал «МИР 24».

Взаимодействие ведомств облегчит иностранцам возвращение на родину, когда мигрант сам хочет уехать домой. Например, человек попал в сложную ситуацию в чужой стране, в которой к тому же находится нелегально. Он может без боязни обратиться за помощью и вернуться на родину без каких-либо последствий.

«Мигрантам оказывается всяческая помощь: медицинская, юридическая, оформление документов, обеспечение билетами домой, сопровождение по дороге», – отметил глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнал Гаджиев.

«В прошлом году за этой услугой обратился один иностранный гражданин. По истечении девяти месяцев текущего года таких иностранных граждан уже 15», – сообщил заместитель министра внутренних дел Беларуси Николай Мельченко.

Финансировать проект будет Евросоюз. Опыт такого сотрудничества у Беларуси уже есть: с 2007 года удалось помочь 140 иностранцам.