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Франция представит два фотопроекта во время "Месяца фотографии" в Бресте

10.10.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Франция представит два проекта во время фестиваля "Месяц фотографии", который откроется в Бресте 21 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА во французском посольстве в Беларуси.

Франция представит два фотопроекта во время "Месяца фотографии" в Бресте

Жители и гости Бреста смогут познакомиться с двумя французскими фотовыставками: "Май-68" французского агентства France Soir и "Великолепные" Франсуазы Югье. Первая расскажет о событиях 1968 года. "Это одна из точек отсчета нашей современности. Эпицентром нового культурного и интеллектуального порядка стала Франция и майские события 1968 года. На фотографиях, которые были сделаны фотографами France Soir, задокументированы майские события в Париже - от знаменитой "ночи баррикад" до публичных лекций. Тогда парижские студенты захватили университет Нантера, а затем и Сорбонну. Студенты превратили оккупированные площадки в места формирования неофициальной культуры, интеллектуальной мысли. Здесь проходили лекции французского философа Жан-Поля Сартра, обсуждения в которых принимали участие будущие известные режиссеры "новой волны", интеллектуалы, художники", - рассказали в посольстве. В дополнение к этому фоторепортажу на выставке будут представлены визуальные материалы и лозунги, созданные в те дни.

Вторая фотовыставка "Великолепные" Франсуазы Югье познакомит с миром моды. Для автора фотографировать моду означает соединять реальность с вымышленным миром, тень со светом. "Эта работа связана с определенной опасностью. Ведь для того, чтобы ухватить бурление мира моды, который с ловкостью маневрирует на грани концепций техники, красоты и безумия, необходимо знать, что именно важнее всего показать. И это важное не всегда находится там, где мы его видим. Предпочесть затылок лицу, складку бархата богатству освещенного прожекторами платья, подкладку одежды декорациям, мистику понятному убеждало далеко не всех редакторов колонок моды. Но те, кто верил Франсуазе Югье все эти три десятилетия, никогда об этом не пожалели. Ее работы отражают потрясающий профессиональный опыт вместе с восхищением миром моды", - отметили во французском посольстве.

Фестиваль "Месяц фотографии" проводился в сентябре в Минске. Проект объединил фотохудожников из десятка стран. 21 октября фотоэкспозиции фестиваля будут представлены в Бресте.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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