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Кому в первую очередь нужно делать прививку против гриппа?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Минщине от гриппа привились свыше 100 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Воложинском районе вакцину уже получили все пенсионеры и воспитанники детских садов. В обязательный список также входят школьники.
В этом году здесь продолжили использовать препараты российского производства. Сейчас местные медики ожидают поставки еще и французской вакцины. Чтобы заранее оградить от гриппа сельское население в районе работают 12 выездных бригад.
Татьяна Турпакова, врач-эпидемиолог воложинской ЦРБ:
Чтобы иммунитет к вирусу выработался, нужно от 7 до 21 дня, поэтому лучше ввести препарат до начала сезона заболеваний. Завершить масштабную вакцинацию в области планируют до декабря.
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Новости Беларуси. На Минщине от гриппа привились свыше 100 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Воложинском районе вакцину уже получили все...
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