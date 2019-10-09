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Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами

10.10.2019 20:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит матч отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Динамо» «белыя крылы» принимают гостей из Эстонии. Позади первый тайм этого поединка, и своими впечатлениями о нем готова поделиться Екатерина Лихошапко.

Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Завершился первый тайм, счет пока не открыт, но от этого игра менее интересной не становится. Наша национальная сборная в последний раз играла тут, на «Динамо»,  год назад, и многие уже успели соскучиться по игре сборной.

Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами

В составе теперь много новых фамилий, правда, в стартовой 45-минутке Михаил Мархель выпустил более опытных игроков.

Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Екатерина Лихошапко
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит матч отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Динамо»...
 
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