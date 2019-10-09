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Устроили флагшеринг: как поддерживают болельщики сборную Беларуси в игре с эстонцами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит матч отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Динамо» «белыя крылы» принимают гостей из Эстонии. Позади первый тайм этого поединка, и своими впечатлениями о нем готова поделиться Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
В составе теперь много новых фамилий, правда, в стартовой 45-минутке Михаил Мархель выпустил более опытных игроков.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит матч отборочного турнира к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На стадионе «Динамо»...
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