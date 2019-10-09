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Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

10.10.2019 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об онкологии говорили в программе «Специальный репортаж». Страх и отчаяние приводят людей на просторы Интернета. Лекари, диетологи и даже маги в седьмом поколении. Чудесные лекарства и спасительные процедуры не заставляют себя ждать. Моно-диета на чернике, лечение рака глиной, содой и даже взглядом. В ТОПе средств – жук-знахарь.

Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

По словам продавцов – панацея от всех современных болезней. Его псевдолекари рекомендуют глотать живьём для лучшего эффекта, дневная доза насекомых – от 30 до 70 штук.

Что ж, устроим и мы контрольную закупку. Искать продавца долго не пришлось, объявления о продаже «деликатеса» можно найти на многих сайтах-барахолках. Можно, а нужно?

Продавец по телефону:
У меня внук занимался раньше, этой весной покупала женщина – 1.000 штук брала. У него просто больше не оказалось. Тоже для лечения своей матери. Вы почитайте, посмотрите, тогда скажете. 100 – не проблема. Быстро наловлю вам.

Забирать заказ выезжаем немедленно – ведь именно так поступают доверчивые онкобольные. И кажется, жуки-лекари здесь поставлены на поток…

Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

Продавец жуков:
Я наловила больше ста. Можете в пол-литровую баночку пересыпать, на дно геркулеса насыпать, кусочек хлеба, кусочек огурчика – они будут жить и даже размножаться. Если там будет что-то вот такое – не пугайтесь, это личинка.

Можно покупать капсулы в аптеке из-под лекарства. Туда их и закрывать. И как лекарства проглатывать.

Для мамы женщина покупала с онкологией.

А вот и первые червоточины усато-крылатого бизнеса. Клиенты здесь, как оказалось, нарасхват. Сразу после сделки нам посыпались звонки с «выгодными» предложениями. Продавцы живых пилюль осторожно, но мастерски рекламируют товар. Сам, мол, не пил, но люди берут.

Продавец жуков:
По отзывам, кто этим пользует, говорят, помогает. Но я сам не пользуюсь, поэтому не могу вам ничего сказать.

А сколько стоят у вас? Я купила 100 за 3 рубля.

Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

Продавец жуков:
Это очень дорого. Я бы вам по две копейки. Чем больше вы возьмёте, тем дешевле. Посмотрим.

Лечиться жуками не спешим, чудо-средство отдаём «на пробу» экспертам.

Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить

Сергей Буга, заведующий кафедрой зоологии биологического факультета БГУ:
Это не самое безопасное занятие – употреблять целиком живых жуков, потому что они имеют сильно хитинизированные покровы. Эти покровы могут повреждать слизистую, раздражать её.

Кроме того, они, наверняка, сохраняют активность в течение какого-то времени в желудочно-кишечном тракте. И, безусловно, без раздражающего действия здесь не может просто обойтись. Самая большая опасность – это попадание жуков в дыхательные пути – в горло и затем в лёгкие. Потому что просто так извлечь их не удастся.

Вот и получается, жук-знахарь – не лечит, а калечит. И кажется, спрос на «антинародные» рецепты уменьшить может только знание: цена за них – жизнь.

Люди в материале: Сергей Буга
 
 
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Об онкологии говорили в программе «Специальный репортаж». Страх и отчаяние приводят людей на просторы Интернета. Лекари, диетологи и даже маги в седьмом...
 
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