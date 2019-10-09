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Есть живых жуков от рака? Зоолог в шоке. А мы попробовали их купить
Источник материала: СТВ
Об онкологии говорили в программе
Что ж, устроим и мы контрольную закупку. Искать продавца долго не пришлось, объявления о продаже «деликатеса» можно найти на многих сайтах-барахолках. Можно, а нужно?
Продавец по телефону:
Забирать заказ выезжаем немедленно – ведь именно так поступают доверчивые онкобольные. И кажется, жуки-лекари здесь поставлены на поток…
Продавец жуков:
Для мамы женщина покупала с онкологией.
А вот и первые червоточины усато-крылатого бизнеса. Клиенты здесь, как оказалось, нарасхват. Сразу после сделки нам посыпались звонки с «выгодными» предложениями. Продавцы живых пилюль осторожно, но мастерски рекламируют товар. Сам, мол, не пил, но люди берут.
Продавец жуков:
А сколько стоят у вас? Я купила 100 за 3 рубля.
Продавец жуков:
Лечиться жуками не спешим, чудо-средство отдаём «на пробу» экспертам.
Сергей Буга, заведующий кафедрой зоологии биологического факультета БГУ:
Вот и получается, жук-знахарь – не лечит, а калечит. И кажется, спрос на «антинародные» рецепты уменьшить может только знание: цена за них – жизнь.
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Об онкологии говорили в программе «Специальный репортаж». Страх и отчаяние приводят людей на просторы Интернета. Лекари, диетологи и даже маги в седьмом...
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