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«Никогда не расстраиваться». Ей 11 лет и она победила рак
Источник материала: СТВ
Маргарите – 11 лет. Дни, которые накрепко связали её судьбу с благотворительным фондом «Шанс», девочка практически не помнит. Но эти моменты борьбы за жизнь ребёнка накрепко запечатлены в памяти Татьяны.
С диагнозом «нейробластома» сражались, как говорится, всем миром, рассказали в программе
Татьяна Кецко:
Первые успехи в лечении – это одновременно первые неуспехи в здоровье. Лечение настолько тяжёлое, что первые успехи в лечении отражались тем, что ребёночек тогда слабел. Вот поэтому в тот момент, вроде, понимаешь, что это – успех, но успех тяжёлый очень.
Маргарита учится в 5-ом классе, увлекается игрой на фортепиано, старательно занимается сольфеджио. О болезни девочке напоминают лишь минутная грусть мамы и обязательные плановые обследования.
Маргарита Кецко:
Татьяна Кецко:
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Маргарите – 11 лет. Дни, которые накрепко связали её судьбу с благотворительным фондом «Шанс», девочка практически не помнит. Но эти моменты борьбы за жизнь ребёнка...
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