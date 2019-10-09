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Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность»
Источник материала: СТВ
СМИ пестрят заголовками о страшных диагнозах «звёзд». Некоторые термины уже на слуху. Один из самых пугающих – глиобластома, рассказали в программе
Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:
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Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность»
СМИ пестрят заголовками о страшных диагнозах «звёзд». Некоторые термины уже на слуху. Один из самых пугающих – глиобластома, рассказали в программе «Специальный...
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