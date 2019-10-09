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Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

10.10.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нынешнему составу парламентариев предстоит проделать не мало работы. 10 октября состоялось очередное заседание нижней палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В центре внимания депутатов – главный финансовый документ страны, оплата труда бюджетников, несколько международных соглашений. Всего почти 20 законопроектов.

Все подробности – у Екатерины Жиляниной.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Нынешний депутатский корпус готовится сложить полномочия. Эта сессия для 6-го созыва последняя, так что график работы как никогда плотный. Стоит задача завершить работу над максимумом поступивших в парламент законопроектов. В ходе сегодняшнего заседания одобрили изменения в законы по вопросам оплаты труда бюджетников. Схема явно устарела, она не менялась 18 лет.

В Беларуси обсуждают поправки в законы об оплате труда: «Система начисления зарплаты станет более прозрачной»

При этом обязательное условие: изменения не должны привести к падению заработков. Кстати, уже с 1 января в Беларуси начнет действовать равномерная дифференциация тарифных ставок (то есть окладов).

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

У бюджетников вместо 27-разрядной будет действовать 18-разрядная сетка. Повышение этого самого разряда будет теперь гораздо больше сказываться на зарплате. Нынешние поправки в закон коснулись также альтернативной службы, ее хотят внести в стаж работы бюджетников. Не так давно депутаты работали над новым Налоговым кодексом. Теперь в соответствие с ним необходимо привести ряд документов.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Татьяна Сайганова, депутат Палаты представителей Национального собрания:
Адаптационный период, связанный с ознакомлением с нормами Налогового кодекса, его применением, по стране прошел безболезненно. Представители предприятий, бизнес-сообществ отмечают его положительное влияние на их финансовое состояние, на расширение предпринимательской деятельности.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Ратифицировали депутаты несколько международных соглашений. Одно из наиболее интересных – белорусско-российский протокол в сфере нефти и нефтепродуктов. Он предусматривает четкий регламент поставок.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Алексей Сокол, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания:
Определены объемы поставки сырой нефти, и некоторых нефтепродуктов. Например, бензин, дизельное топливо, мазут. Если на год составлены потребности нашего внутреннего рынка, то это дает стабильность определенную, и самое главное – дает полную загрузку наших нефтеперерабатывающих предприятий.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Протокол позволяет защитить наш внутренний рынок и предприятия. Дело в том, что до 1 октября каждого года стороны определяют балансы на следующий календарный год с указанием вида и количества товаров, которые для наших внутренних потребностей из России поступят в Беларусь.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Проект бюджета планируют принять с дефицитом. Об этом стало известно давно. Но проект документа был доработан, и дефицит удалось снизить. Вместо 1,3 % ВВП – 1 %. Это чуть менее миллиарда рублей.

Дефицит бюджета в 2020 году в Беларуси может достичь миллиарда рублей

Расходная часть в 2020-м увеличивается. Запланирован, в том числе рост зарплат. И кстати, бюджет с дефицитом – распространенная практика у развитых стран. Эксперты уверены, это хороший стимул для экономики. Еще одно новшество бюджета – в него включили внебюджетные фонды.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Собственно, вне бюджета сохранили лишь Фонд соцзащиты населения. Чтобы сохранить все социальные гарантии при имеющемся дефиците, сократили поддержку коммерческих организаций, заложили дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта.

Напомним, что последствия налогового маневра Россией в следующем году обойдутся Беларуси в 400 миллионов долларов. Впрочем, есть у республиканского бюджета и точки роста. Это, к примеру, промышленный сектор, малый и средний бизнес.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
Оказывает влияние налоговый маневр с точки зрения формирования доходов в бюджет по вывозным таможенным пошлинам на нефтепродукты, выработанные из российской нефти.

К этой ситуации мы бюджет вынуждены адаптировать и сокращать государственную поддержку, проводить более жесткую бюджетную политику, более экономно использовать каждый бюджетный рубль.

Альтернативную службу внесут в стаж бюджетников: что ещё обсуждали депутаты на заседании 7-й сессии

В Палате представителей журналисты узнали, что размер компенсации из-за поставок некачественной российской нефти подсчитают после завершения в ноябре капремонта нефтеперерабатывающих заводов.

Люди в материале: Максим Ермалович, Татьяна Сайганова, Екатерина Жилянина, Алексей Сокол
 
 
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Новости Беларуси. Нынешнему составу парламентариев предстоит проделать не мало работы. 10 октября состоялось очередное заседание нижней палаты, сообщили в...
 
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