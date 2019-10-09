Конкурс: случчанам предлагают придумать логотип для новой пиццерии

Источник материала: Слуцк Город





Take-away бар «Хочу Суши» становится сетью. Совсем скоро в Слуцке откроется новая пиццерия под названием «Хочу Пиццу», владельцы кафе объявляют конкурс логотипов.

Все желающие, любители и профессионалы, могут предоставить для участия в конкурсе логотип в любой стилистке. Чтобы конкурс был максимально прозрачным, предлагается публиковать свои варианты в историях Instagram и отмечать аккаунт @hochusushi_slutsk (ссылка должна быть активной). Администраторы заведения будут мониторить отметки и репостить к себе предложенные варианты, и все участники смогут видеть работы конкурентов.

В качестве приза будет сертификат на десять пицц по 30 см и на 100 рублей в суши-баре «Хочу Суши».

— Если так выйдет, что за основу будем брать несколько вариантов, то приз разделится между ними. И может быть такое, что ничто не понравится, соответственно, тогда не будет и призов. Главное условие: чтобы это были собственные идеи, нарисованные от руки или в графических редакторах, без плагиата, — говорят в заведении.

Срок проведения конкурса - до понедельника, 14 октября.





Slutsk-Gorod.by

Фото: pixabay.com

