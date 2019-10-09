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«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

10.10.2019 22:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большинство молодых специалистов-педагогов остаются на своих рабочих местах после распределения. Такой вывод сделали в профильном ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

И это стало возможным благодаря значительной поддержке начинающих работников. Есть жильё, социальные выплаты и гарантии – будет и желание работать. Такую же картину наблюдают и в других сферах, при условии, что наниматель дорожит кадрами. Вот и героиня нашего сюжета ехала в сельскую амбулаторию на распределение с опаской. И даже представить не могла, что именно там захочет продолжить свой профессиональный путь.

Ирина Недобоева продолжит.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
В Головчине раньше была большая больница. Но вот уже несколько лет работает только амбулатория. Но врачебным вниманием сельчане не обделены. Здесь принимает врач общей практики. Кроме взрослых ведет еще детей и беременных.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Светлана Сидоренко в агрогородок Головчин Белыничского района попала по распределению. Закончила терапевтический факультет Гомельского медицинского университета.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

И вот уже второй год работает врачом общей практики, а по совместительству и заведующей сельской амбулаторией. За это время привыкла и к своим пациентам, и к своей работе три в одном: педиатр, терапевт, гериатр.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Тамара Лукинюк, жительница  аг. Головчин:
Были такие моменты, что врача и не было. А нам пожилым, куда деваться. А к ней нам даже и присматриваться не надо было. Она сразу как в душу, располагает. Замечательная девочка.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

В деревне молодого врача ждали. По приезду сразу предложили жильё. Но Светлана отказалась. Вернулась в родительский дом в соседнюю деревню. До работы 12 километров. Это расстояние Светлана преодолевает на собственном авто, а затраты на топливо компенсируются надбавкой к зарплате.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Светлана Сидоренко, заведующая Головчинской амбулаторией:
Я считаю, что все условия для молодого специалиста созданы на селе. Мы получаем жилье, ездим на семинары, форумы. В курсе всех медицинских инноваций. И нас радуют доплаты в сельской местности.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Пациентов у молодого доктора немало: больше тысячи сельчан из 13 деревень. Большую часть принимает в амбулатории. Но заболевших и малышей до года навещает на дому.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Юлия Зайцева, жительниц аг. Головчин:
Как мы не обращались сюда, она постоянно помогает. На  дом вызываешь, приезжает. Хорошая доктор, хорошо, что она у нас есть.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

За последние 2 года в одном только Белыничском районе  по распределению получили работу и жильё 6 врачей. А для того, чтобы на новом месте закрепились надолго, молодым специалистам на селе предлагают целый список преференций.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Павел Манько, главный врач Белыничской районной центральной больницы:
Проблема всегда существует в малых районах – закрепление молодых специалистов. У нас комплексно налажена программа с кадрами. Она направлена на то, чтобы молодому специалисту было интересно остаться.

«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне

Светлана Сидоренко менять место работы не планирует. Здесь и зарплата радует, и пациенты особенные, ставшие за время работы хорошо знакомыми, близкими людьми. Для них у Светланы всегда найдутся не только лекарства, но и забота, внимание.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Светлана Сидоренко, Павел Манько, Тамара Лукинюк, Юлия Зайцева
 
 
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