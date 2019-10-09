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«Нас радуют доплаты». Молодой врач из Головчин о плюсах работы в деревне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большинство молодых специалистов-педагогов остаются на своих рабочих местах после распределения. Такой вывод сделали в профильном ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это стало возможным благодаря значительной поддержке начинающих работников. Есть жильё, социальные выплаты и гарантии – будет и желание работать. Такую же картину наблюдают и в других сферах, при условии, что наниматель дорожит кадрами. Вот и героиня нашего сюжета ехала в сельскую амбулаторию на распределение с опаской. И даже представить не могла, что именно там захочет продолжить свой профессиональный путь.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Светлана Сидоренко в агрогородок Головчин Белыничского района попала по распределению. Закончила терапевтический факультет Гомельского медицинского университета.
И вот уже второй год работает врачом общей практики, а по совместительству и заведующей сельской амбулаторией. За это время привыкла и к своим пациентам, и к своей работе три в одном: педиатр, терапевт, гериатр.
Тамара Лукинюк, жительница аг. Головчин:
В деревне молодого врача ждали. По приезду сразу предложили жильё. Но Светлана отказалась. Вернулась в родительский дом в соседнюю деревню. До работы 12 километров. Это расстояние Светлана преодолевает на собственном авто, а затраты на топливо компенсируются надбавкой к зарплате.
Светлана Сидоренко, заведующая Головчинской амбулаторией:
Пациентов у молодого доктора немало: больше тысячи сельчан из 13 деревень. Большую часть принимает в амбулатории. Но заболевших и малышей до года навещает на дому.
Юлия Зайцева, жительниц аг. Головчин:
За последние 2 года в одном только Белыничском районе по распределению получили работу и жильё 6 врачей. А для того, чтобы на новом месте закрепились надолго, молодым специалистам на селе предлагают целый список преференций.
Павел Манько, главный врач Белыничской районной центральной больницы:
Светлана Сидоренко менять место работы не планирует. Здесь и зарплата радует, и пациенты особенные, ставшие за время работы хорошо знакомыми, близкими людьми. Для них у Светланы всегда найдутся не только лекарства, но и забота, внимание.
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Новости Беларуси. Большинство молодых специалистов-педагогов остаются на своих рабочих местах после распределения. Такой вывод сделали в профильном...
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