Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского за тёплый приём в Житомире

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил благодарственное письмо президенту Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.





Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех совместных проектов, а также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.