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Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского за тёплый приём в Житомире

10.10.2019 23:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси направил благодарственное письмо президенту Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского за тёплый приём в Житомире

Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех совместных проектов, а также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направил благодарственное письмо президенту Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства...
 
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