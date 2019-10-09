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Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Зеленского за тёплый приём в Житомире
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси направил благодарственное письмо президенту Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства поблагодарил украинского лидера за теплый прием белорусской делегации в Житомире, отметив, что проведенные переговоры на высшем уровне продемонстрировали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.
Александр Лукашенко выразил уверенность в успешном осуществлении всех совместных проектов, а также пригласил Владимира Зеленского посетить с официальным визитом Беларусь в удобное для него время.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси направил благодарственное письмо президенту Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства...
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