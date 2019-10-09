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Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

10.10.2019 22:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мастер-класс по пеленанию новорождённых, роспись печенья и даже фотоконкурс. В Минске начался фестиваль, посвящённый всем мамам страны,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Вместе с ним стартовала арт-эстафета, которая определила автора лучшей фотографии с малышами и их родителями. Почётные гости фестиваля – многодетные и активные знаменитые мамы. Они вручили подарки победителям конкурса и поучаствовали в открытом диалоге на тему материнства.

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета БРСМ:
Здесь символично даем старт нашей арт-эстафете «Слова першае ў жыцці…». Ведь практически у каждого ребенка первое слово «мама».

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Мы пригласили наших творческих, артистичных мам поучаствовать в диалоге о том, как они достигли таких успехов, с ущербом или нет для семей. Пригласили ребят со всей республики чтобы они поучаствовали на наших интерактивных площадках.

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Александра Каширина, участница творческого конкурса «Слова першае ў жыцці…»:
Очень хотелось показать любовь к моей маме. Хотелось бы воспользоваться моментом и поздравить мою маму, я ее очень люблю, думаю, сестра тоже присоединяется.Хочу поздравить всех мама с этим праздником.

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Арт-эстафета проходит в рамках Недели матери в Беларуси. Спортивные праздники, мастер-классы и творческие встречи продлятся до 14 октября.

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Пеленание новорождённых, роспись печенья и лучшее семейное фото: в Минске прошёл фестиваль, посвящённый мамам

Люди в материале: Александра Гончарова, Александра Каширина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Мастер-класс по пеленанию новорождённых, роспись печенья и даже фотоконкурс. В Минске начался фестиваль, посвящённый всем мамам...
 
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