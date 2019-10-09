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В Минске презентовали серию книг, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Во имя жизни и мира». 10 октября в Минске презентовали серию книг, посвященную теме, которая находит отклик у каждого белоруса – 75-летие освобождения нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пусть война ушла в прошлое и стала частью истории, Беларусь точно помнит. Еще одно подтверждение этому – количество людей, которые пришли в Дом книги. Авторы собрали уникальные исторические материалы реальных событий.
Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси;
Книги представлены на белорусском, русском и английском языках. И все они уже в продаже.
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Новости Беларуси. «Беларусь помнит. Во имя жизни и мира». 10 октября в Минске презентовали серию книг, посвященную теме, которая находит отклик у каждого белоруса –...
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