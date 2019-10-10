Иван Маевский о свисте болельщиков: «Это их право. Значит, они так считают»

Источник материала: Tut.by

Полузащитник сборной Беларуси Иван Маевский подвел итог домашнего матча отбора на Евро-2020 против Эстонии (0:0), прокомментировал свист трибун после игры, а также отметил, что все будут рады ничейному результату в воскресном матче против Нидерландов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Сегодня была боевая игра. Мы начали неплохо, но не удался конец первого тайма. После перерыва создали много хороших моментов, которые нужно было реализовывать. Но мы не смогли забить, поэтому нулевой счет считаю закономерным. Однако, если смотреть по моментам, то мы больше наиграли на победу.

— Что не получилось в конце первого тайма?

— Начали неплохо, а потом что-то потеряли нити игры, действовали неагрессивно и некомпактно. То есть эстонцы легко контролировали мяч. Наверное, мы немного неправильно располагались — далеко друг от друга.

— Как прокомментируете свист трибун после финального свистка?

— Хочу сказать болельщикам спасибо за то, что они пришли нас поддержать в такую погоду. Но, если они нас освистали, то это их право. Значит, они так считают.

— Далее матч с Нидерландами. Там счет 0:0 будет уже хорошим результатом?

— Я думаю, все понимают, что Голландия — это одна из лучших команд в мире на данный момент, поэтому ничьей, я думаю, все будут рады. Но мы всегда играем на положительный результат, — сказал Маевский.