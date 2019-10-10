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Под Калугой микроавтобус из Беларуси столкнулся с грузовиком: 5 человек погибли, 5 в больнице

10.10.2019 21:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пять человек погибли, еще пятеро получили травмы в аварии, которая произошла 10 октября, в 16.20, в Бабынинском районе. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области.


Как рассказали в полиции, на 202-м километре трассы М3 «Украина» водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (с белорусскими регистрационными знаками) при развороте с обочины столкнулся с грузовиком Scania, который ехал в попутном направлении со стороны Брянска в направлении Москвы.

В результате ДТП 5 человек погибли, еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось о 4 погибших, позже в больнице умер один из четверых пострадавших, которых в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.


Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД, в микроавтобусе ехали 10 человек — все граждане Беларуси.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, представители оперативных и медицинских служб.

В белорусском посольстве в России рассказали, что проверяют информацию о гибели граждан Беларуси в ДТП.

 
 
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На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции, представители оперативных и медицинских служб.
 
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