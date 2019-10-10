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Главный тренер сборной Беларуси по футболу: «Мы заслуживали победы, но сегодня не наш день»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче с
— Игра получилась такой, как и ожидали. Нам было очень важно реализовать моменты. Увы, в первом тайме не очень получалась игра в атаке. После перерыва постарались внести коррективы, в том числе заменами. Моменты были. Считаю, мы заслуживали победы. Но, к сожалению, сегодня был не наш день. Реализация подвела. Поэтому такой результат.
— Месяц назад — победа, сейчас — ничья. Как считаете: какой исход более закономерен? На что наиграли?
— Считаю, что по качеству игры и созданным моментам — подчеркну, на мой взгляд — выглядели сильнее. Однако если в Таллинне удалось забить гол, то здесь не получилось. Думаю, ребята старались выполнять то, что от них требуется. Но это футбол. Бывают и такие дни.
— Могла ли футболистов, так сказать, расхолодить гостевая победа?
— Ни в коем случае! Те ребята, которые играли сейчас, находились и на предыдущем сборе, они видели игру и все понимали. Тренерский штаб пытался донести, что команда Эстонии — это очень серьезный соперник. Так и вышло. Гости местами неплохо контролировали мяч, особенно до перерыва. Поэтому относимся к сопернику с большим уважением.
— Как проведете два дня перед встречей с голландцами. Времени на подготовку мало
— Да, вы правы, не очень много. Но постараемся выжать максимум. Естественно, в какой-то степени освежим состав. Еще подумаем. Но сама суть и тактика игры со сборной Нидерландов будут отличаться. Исходя из этого, и будем строить нашу подготовку.
— А ближайшие два часа проведете у телевизора?
— Если будет видеозапись матча, то да. А! Вы имеете в виду матч с участием команды Нидерландов? Да, конечно.
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче с командой Эстонии.
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