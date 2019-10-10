Главный тренер сборной Беларуси по футболу: «Мы заслуживали победы, но сегодня не наш день»

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поделился мнением о матче с командой Эстонии (0:0).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Игра получилась такой, как и ожидали. Нам было очень важно реализовать моменты. Увы, в первом тайме не очень получалась игра в атаке. После перерыва постарались внести коррективы, в том числе заменами. Моменты были. Считаю, мы заслуживали победы. Но, к сожалению, сегодня был не наш день. Реализация подвела. Поэтому такой результат.

— Месяц назад — победа, сейчас — ничья. Как считаете: какой исход более закономерен? На что наиграли?

— Считаю, что по качеству игры и созданным моментам — подчеркну, на мой взгляд — выглядели сильнее. Однако если в Таллинне удалось забить гол, то здесь не получилось. Думаю, ребята старались выполнять то, что от них требуется. Но это футбол. Бывают и такие дни.

— Могла ли футболистов, так сказать, расхолодить гостевая победа?

— Ни в коем случае! Те ребята, которые играли сейчас, находились и на предыдущем сборе, они видели игру и все понимали. Тренерский штаб пытался донести, что команда Эстонии — это очень серьезный соперник. Так и вышло. Гости местами неплохо контролировали мяч, особенно до перерыва. Поэтому относимся к сопернику с большим уважением.

— Как проведете два дня перед встречей с голландцами. Времени на подготовку мало

— Да, вы правы, не очень много. Но постараемся выжать максимум. Естественно, в какой-то степени освежим состав. Еще подумаем. Но сама суть и тактика игры со сборной Нидерландов будут отличаться. Исходя из этого, и будем строить нашу подготовку.

— А ближайшие два часа проведете у телевизора?

— Если будет видеозапись матча, то да. А! Вы имеете в виду матч с участием команды Нидерландов? Да, конечно.

Что: квалификация Евро-2020, Беларусь — Нидерланды Когда: 13 октября, 19.00 Где: стадион «Динамо» Сколько: от 6 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ ОНЛАЙН