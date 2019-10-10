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Михаил Мархель об игре с эстонцами: «Мы заслуживали победы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы. На стадионе «Динамо» «белыя крылы» принимали гостей из Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первой встрече наши парни оказались сильнее – 2:1. А 10 октября подопечные Михаила Мархеля сыграли вничью – 0:0. Хотя не раз были близки к голу. Этот матч позволил эстонцам записать первый балл на турнире.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу провела матч отборочного турнира к чемпионату Европы. На стадионе «Динамо» «белыя крылы» принимали гостей из...
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