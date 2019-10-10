Зеленский: Я не пользуюсь резиденцией президента, живу в квартире - охрана вешается

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пользуется резиденцией главы государства и живет в квартире, что создает неудобства для охраны. Об этом он сказал во время пресс-марафона на столичном фудкорте Kyiv Food Market 10 октября, трансляцию ведет телеканал «112 Украина».



Фото: Reuters

«Я не пользуюсь резиденцией президента. Кстати, у меня к вам вопрос — правда, мне не хватает ответа от общества. Есть резиденция президента Украины, что бы вы делали на моем месте? Я живу в квартире, резиденцию продавать, именно резиденцию, мы не будем. Резиденция останется. Я там не бываю. У меня к вам вопрос — там будет пользоваться кто. У меня к вам вопрос — а если охранники живут в коридорах, на улице и прочее. Должен ли президент страны переезжать в безопасное место, или нет?» — спросил совета глава государства.

В ответ главный редактор «РБК Украина» Сергей Щербина предложил обустроить часть здания на Банковой, чтобы глава государства мог жить по месту работы, как лидеры некоторых других стран (он привел в пример Ангелу Меркель и Дональда Трампа).

«И жить на Банковой? С ума чтобы я сошел? Чтобы я сошел с ума? Ну я же не могу в Мариинском жить. А господин Макрон, кстати, живет именно в такой ситуации. Так вот, это действительно, очень сложный вопрос. Охрана вешается, потому что я живу в квартире, знаете почему? Потому что я не могу переехать ни в одну резиденцию, потому что наше общество и вы будете первыми, которые начнут меня… вы же понимаете», — ответил глава государства.

Напомним, что еще будучи кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский намеревался перенести Администрацию президента из здания на улице Банковой.

Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив говорил, что стоимость переезда Администрации президента будет исчисляться десятками миллионов долларов.

Ранее сообщалось, в Музей истории города Киева приходили люди из архитектурного бюро 33BY и фотографировали вид из окон. 20 июня у президента Украины Владимира Зеленского представили проект переезда АП в Украинский дом. В конце лета глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что офис президента пока отказался от идеи переезда.