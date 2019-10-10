Наблюдение за утками помогает избавиться от стресса

Источник материала: Газета Авангард





Для борьбы со стрессом российские психологи рекомендуют чаще наблюдать за течением реки, рыбками, а теперь и за плавающими утками.

Психологи обосновывают свою гипотезу тем, что для избавления от стресса важно не присутствие рядом необычных водоплавающих или птиц, а важен сам процесс расслабления.

Когда человек сидит, он расслабляется и может сконцентрировать свое внимание на происходящих вокруг него событиях.

В результате мозг расслабляется, и нервная система имеет возможность успокоиться.

Огромным подспорьем в этом случае является течение воды или шум ветра.

Эти процессы могут приблизить человека к трансовому состоянию, при котором меняются частоты мозга, кора головного мозга растормаживается и человек получает эффект, как от действия алкоголя.

А если к природным факторам присовокупить поведение животных, как размеренное движение рыб или забавное поведение уток, их ныряние за кормом, передвижение по берегу или в воде, то все эти события могут положительно сказаться на результате.

Согласно данным исследований российских специалистов, в случае стрессовой ситуации к психологу обращается не более 12 % граждан, а при нервозе 10 %.

23 % ищут защиту и понимание у близких людей;

18 % обращаются к родственникам или родителям;

13 % обращаются за помощью к друзьям.

Источник: Белновости