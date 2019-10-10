Озеленение городов и ликвидация мини-полигонов — Минприроды о планах по наведению порядка на земле

Источник материала: Газета Авангард





В Беларуси уже второй год проводится экологическая кампания «Обустроим малую родину», в которой может принять участие любой желающий. Посадка деревьев и кустарников, благоустройство населенных пунктов, лесов, дорог и мест захоронения отходов — эти мероприятия постоянно проводятся во всех регионах страны. О дальнейших планах по наведению порядка на земле рассказал корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык.

Благоустройство и озеленение

Общая координация работ по наведению порядка на земле возложена правительством на Минприроды. Ежегодно утверждаются республиканские планы, которые включают благоустройство населенных пунктов, озеленение придомовых территорий, уборку отходов, валежника, опасных деревьев, регулирование численности борщевика Сосновского. Эти мероприятия проводят местные исполнительные и распорядительные органы и иные организации за счет бюджетных и собственных средств.

«В этом году по республиканскому плану в Беларуси нужно посадить в населенных пунктах не менее 93 тыс. деревьев и 147 тыс. кустарников, отремонтировать 1 723 тыс. кв.м улично-дорожной сети, обустроить более 2,2 тыс. спортивных и детских игровых площадок, устроить и реконструировать 353 га газонов, снести почти 4 тыс. ветхих и пустующих жилых домов, оборудовать и отремонтировать почти 1,8 тыс. контейнерных площадок и более 6,7 тыс. контейнеров для сбора отходов», — сказал Андрей Худык.

В план входят также мероприятия по поддержанию в надлежащем состоянии и обустройству сельскохозяйственных территорий и объектов. Это в том числе ремонт ограждений, асфальтирование территорий и подъездных путей, ремонт павильонов артезианских скважин, распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельхозземель. Планом определены и площади санитарных рубок и уборки на лесных территориях. Особое внимание уделяется благоустройству территорий и объектов вдоль автомобильных и железных дорог.

Экологические акции

Ежегодно при поддержке Минприроды проводятся экологические акции и мероприятия: «Зробiм», «Чистый двор», «Восстановим землю вместе», «Помоги природе делом», «Чистый берег», «Чистый водоем», субботники, конкурсы. А в 2018 году стартовала масштабная экологическая кампания «Обустроим малую родину», к которой присоединились все регионы страны. Цель кампании — вклад каждого в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоема. Это может быть посадка деревьев или кустарников, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов.

Министр отметил, что экологическая кампания продолжается и в этом году. Минприроды совместно с Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды при поддержке «Минскзеленстроя» 12 октября проведет очередную акцию, на сей раз по озеленению территории мемориального комплекса «Тростенец». Место выбрано не случайно: акция станет данью памяти более чем 200 тыс. человек, уничтоженных фашистами в 1941-1944 годах в Тростенецком лагере смерти. В ознаменование 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков будут высажены 75 елей.

С 12 октября по 2 ноября в кампании «Обустроим малую родину» поучаствуют более 3 тыс. работников системы Минприроды. Они высадят около 30 тыс. молодых деревьев (дубы, липы, березы, туи, ели) и более 1,3 тыс. кустарников. В эти дни возможность принять участие в озеленении населенных пунктов будет предоставлена всем желающим. Акции будут проходить каждую субботу до 2 ноября включительно в крупных населенных пунктах всех областей страны. Заявку на участие можно подать по телефонам либо адресам электронной почты, указанным на сайтах областных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сокращение количества отходов

В Беларуси на данный момент проводят захоронение порядка 80% образующихся коммунальных отходов. При этом полигоны оказывают потенциальное негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение подземных вод, выбросы метана, который с точки зрения воздействия на климат более чем в два раза опаснее диоксида углерода). «Создание современных предприятий по использованию отходов, в том числе энергетическому, является более приемлемым способом обращения с отходами», — отметил Андрей Худык.

В 2018 году на объектах захоронения твердых коммунальных отходов было размещено около 3,1 млн т, с начала 2019 года — уже порядка 2 млн т. Чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, а также оптимизировать систему обращения с отходами местные исполнительные и распорядительные органы ведут работу по поэтапному сокращению количества мини-полигонов. По сравнению с 2010 годом количество мини-полигонов было сокращено в 3,7 раза (с 3 203 объектов в 2010 году до 856 объектов в 2018 году). В первом полугодии 2019 года рекультивировали 141 мини-полигон.

Минприроды контролирует соблюдение законодательства об обращении с отходами на полигонах. В первом полугодии было проведено более 4 тыс. обследований данных объектов, в результате которых было выявлено свыше 2,4 тыс. нарушений правил эксплуатации. К административной ответственности привлечены 274 виновных лица на сумму свыше Br106 тыс. При обследовании полигонов для твердых коммунальных отходов особое внимание уделяется недопущению захоронения вторичных материальных ресурсов.

Министр подчеркнул, что необходимо принимать меры для минимизации образования отходов, в том числе путем совершенствования требований к производству продукции, применяемым технологиям, экономического стимулирования производителей и поставщиков товаров. «Нужно проводить информационную работу с населением, чтобы они приобретали более экологически безопасную продукцию, товары многоразового использования, например, сумки из ткани для походов в магазин, аккумуляторы вместо батареек», — отметил он.

В Беларуси планируется поэтапно снижать использование полиэтиленовой упаковки и заменять ее экологически безопасной, в том числе из стекла и бумаги. Также в планах внедрение депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки. Нужны и новые государственные стандарты, которые за счет оптимизации требований к упаковке позволят снизить объем образования отходов и уменьшить их воздействие на окружающую среду. В ЕАЭС проводятся переговоры о возможности введения полного запрета на использование неперерабатываемой упаковки и стимулирования применения более экологичной. Также одна из возможных мер — установить ограничения на производство отдельных видов непродовольственных товаров (пакеты, мешки, контейнеры для отходов, предметы садового инвентаря, ограждения и т.п.) из первичного сырья, то есть обязать производителей использовать только вторичное сырье. Еще один из вариантов — введение преференций на закупку продукции, изготовленной с использованием вторсырья, например, при зеленых закупках.

По мнению Андрея Худыка, Беларуси следует ориентироваться на опыт Швеции в вопросах обращения с отходами. В этой стране перерабатывается и используется более 99% отходов и менее 1% идет на захоронение. Основной стратегией по обращению с отходами в Швеции в настоящее время является предотвращение и минимизация их образования, максимальное вовлечение во вторичный оборот.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-