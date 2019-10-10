«30 тысяч евро за «100%-ное де… о художника». Мнение обывателя о современном искусстве

Источник материала:
Tut.by
Наш колумнист Александр Зантович сильно впечатлился акцией протеста минского художника. Позволить себе подобное сотрудник банка не может, а вот высказаться на LADY об искусстве и эпатаже — это пожалуйста.
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Публикация от Alexei Kuzmich, Jr.
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«30 тысяч евро за «100%-ное де… о художника». Мнение обывателя о современном искусствеНаш колумнист Александр Зантович сильно впечатлился акцией протеста минского художника. Позволить себе подобное сотрудник банка не может, а вот высказаться на LADY...
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Публикация от Alexei Kuzmich, Jr.
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«30 тысяч евро за «100%-ное де… о художника». Мнение обывателя о современном искусствеНаш колумнист Александр Зантович сильно впечатлился акцией протеста минского художника. Позволить себе подобное сотрудник банка не может, а вот высказаться на LADY...
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