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«30 тысяч евро за «100%-ное де… о художника». Мнение обывателя о современном искусстве

11.10.2019 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович сильно впечатлился акцией протеста минского художника. Позволить себе подобное сотрудник банка не может, а вот высказаться на LADY об искусстве и эпатаже — это пожалуйста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Alexei Kuzmich, Jr.

 
 
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Наш колумнист Александр Зантович сильно впечатлился акцией протеста минского художника. Позволить себе подобное сотрудник банка не может, а вот высказаться на LADY...
 
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