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«Неужели гадалки и колдуны работают по закону?»

11.10.2019 07:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Неужели гадалки и колдуны работают по закону?»
Фото из открытых источников

«Неужели гадалки и колдуны работают по закону?» Как правильно себя вести при встрече с гадалкой?
На двери подъезда периодически вижу объявления о том, что потомственная гадалка или колдун помогут решить все жизненные проблемы. Неужели это законно? Ведь часто жертвами становятся отчаявшиеся люди, которые отдают последние деньги на эти сеансы.

Почему власти уделяют так мало внимания этому вопросу? Этот вид деятельности нужно давно урегулировать, а не пускать на самотек.

Р. Горская, Минск

 
 
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Фото из открытых источников Как правильно себя вести при встрече с гадалкой? На двери подъезда...
 
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