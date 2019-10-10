Почему власти уделяют так мало внимания этому вопросу? Этот вид деятельности нужно давно урегулировать, а не пускать на самотек.
Р. Горская, Минск
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«Неужели гадалки и колдуны работают по закону?»
11.10.2019 07:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Почему власти уделяют так мало внимания этому вопросу? Этот вид деятельности нужно давно урегулировать, а не пускать на самотек.
Р. Горская, Минск
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